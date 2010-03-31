Линк-менеджер для статей на PHP/MySQL

Нужен простенький линк-менеджер, который позволит слинковать статьи, размещенные на сайте между собой по введенным словам и ссылкам. И кроме этого править содержимое статей и выдавать данные по статьям, размещенным на сайте (кол-во ссылок, ссылки).

Техзадание во вложении. Если есть готовые решения на эту тему - вэлкам ))

Оплата только по факту сдачи работы — после тестирования на нашем сервере.

Если пишете в аську — просьба перед этим добавляться в проект, так чтобы потом можно было вспомнить о чем и с кем шел разговор.