Линк-менеджер для статей на PHP/MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка134 просмотра

Нужен простенький линк-менеджер, который позволит слинковать статьи, размещенные на сайте между собой по введенным словам и ссылкам. И кроме этого править содержимое статей и выдавать данные по статьям, размещенным на сайте (кол-во ссылок, ссылки).

Техзадание во вложении. Если есть готовые решения на эту тему - вэлкам ))

Оплата только по факту сдачи работы — после тестирования на нашем сервере.

Если пишете в аську — просьба перед этим добавляться в проект, так чтобы потом можно было вспомнить о чем и с кем шел разговор.

MySQLPHP
15 лет назад
alexanderpolack
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа, все по ТЗ с соблюдением сроков и договоренностей! Рекомендую к сотрудничеству!!!
Все ок

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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