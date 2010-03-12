Требуется PHP-программист, хорошо знающий программирование под Joomla. Нужно доработать в соответствии с ТЗ плагин для вывода Flash-видео в контенте Joomla. Плагин должен уметь выводить видео с ВКонтакте.ру. Т.к. ссылки там не постоянные требуется каждый раз ...
Флеш для сайта с личным кабинетом, Москва
Создаем сайт с личным кабинетом.
Нужен специалист, профессионально владеющий Flash и/или Flex для работы с графикой и логикой.
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