Флеш для сайта с личным кабинетом, Москва

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Создаем сайт с личным кабинетом.

Нужен специалист, профессионально владеющий Flash и/или Flex для работы с графикой и логикой.

15 лет назад
anna_gra
Анна 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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