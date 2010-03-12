Заточить скрипт вывода формы

В приложении скрипт, который выводит готовую форму. Нужно заточить код таким образом, чтобы все данные выводились на уже готовую форму, которая сверстанна на сайте, а не выводил те окна, которые прописаны изначально.

P.S. сумму, сроки, портфолио оставляем в тендере, в личку не пишем.