Перенести сайт на движок галереи

Есть DLE 8.5 и smskopilka.ru нужно вывести последние сообщения на сайт. Например я вставляю в main.tpl {smskopilka} и мне выдаёт последние сообщения, которые есть в копилке. Парсер уже есть: http://smskopilka.ru/download/xmlparser.zip