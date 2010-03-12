Перенести сайт на движок галереи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

Сайт http://nif3d.ru/ - необходимо перенести на хороший движок галереи изображений и внедрить некоторые фишки (оставив существующие, типа всплывающей информации):

- Сообщество пользователей с возможностью писать личные сообщения

- Подписка на новости

- Личный кабинет пользователя

- Админская рассылка пользователям

- Голосование за работы

- Пользовательские ватермарки на работах, при их отсутствии ватермарк сайта

Пишите предложения с Вашими расценками полностью за эту работу.

15 лет назад
dmitnov
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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