Нужен скрипт который можно будет привязать к определенному домену. Основная задача скрипта делать одностраничные сайты для пользователей. Т.е. после создания юзером своей страницы должна получиться ссылка типа http://domain.ru/IDюзера Скрипт должен иметь две ...
Перенести сайт на движок галереи
Сайт http://nif3d.ru/ - необходимо перенести на хороший движок галереи изображений и внедрить некоторые фишки (оставив существующие, типа всплывающей информации):
- Сообщество пользователей с возможностью писать личные сообщения
- Подписка на новости
- Личный кабинет пользователя
- Админская рассылка пользователям
- Голосование за работы
- Пользовательские ватермарки на работах, при их отсутствии ватермарк сайта
Пишите предложения с Вашими расценками полностью за эту работу.
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