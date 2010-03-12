Нужно подкорректировать меню на js. 1. заново разрезать psd ибо сейчас он порезан криво, что заметно при просмотре тени картинок 2. Сделать так, чтобы пункты меню открывались так, как в пункте "услуги", то ...
Приватный проект для Tkachenko
Парсер
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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