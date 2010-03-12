Модуль биометрической идентификации для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка174 просмотра

Необходимо сделать обертку для уже существующего API, адаптированную для использования в Joomla.

Все подробности описаны в техническом задании (в приложении).

Joomla
15 лет назад
sergey_romanov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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