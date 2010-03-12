Требуется помощь в установке и настройке компонента noixACL для Joomla 1.5. Просьба откликнуться тех, кто работал с этим компонентом.
Страница подтверждения платежа
Здравствуйте
Есть сайт. На одной из его страниц необходимо сделать форму подтверждения(или отклонения) платежа.
Есть вся документация, готовый модуль оплаты (частью которого есть такая форма подтверждения)
Нужно только создать отдельную форму, которую можно будет заполнять вручную
Работать с сайтом можно с 8 утра до 13 дня (по киеву). Учитывайте это, пожалуйста
Предложения оставляйте только здесь
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