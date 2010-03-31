Создание сайта (готовый дизайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок278 просмотров

Необходимо сделать сайт по готовому дизайну. Сайт на 2 языках (английский и русский)

Движок только самописный - ваш, который вы могли бы в любой момент дописать.

Дизайн в приложении.

Предложения без цены и сроков - не рассматриваются.

15 лет назад
UA-media
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$150
7 дней
Всё Ок.
Отличный заказчик. Все четко и ясно. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад