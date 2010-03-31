Нужен граббер, подробности в ТЗ
Создание сайта (готовый дизайн)
Необходимо сделать сайт по готовому дизайну. Сайт на 2 языках (английский и русский)
Движок только самописный - ваш, который вы могли бы в любой момент дописать.
Дизайн в приложении.
Предложения без цены и сроков - не рассматриваются.
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