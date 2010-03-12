Немного переделать слайдер

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Необходимо немного переделать слайдер. Сам слайдер в аттаче, необходимо что бы 4 квадратика постоянно прокручивались по кругу и в лево и вправо, не заходя за границы, оставаясь всегда видимыми. Увеличиваться должен второй квадратик слева, тоесть при прокрутки всегда увеличиватеся второй квадратик слева. Так же надо подумать и сделать возможность добавления новых квадратиков. Но они уже будут вне зоны просмотра, но прокручиваться тоже должны так же по кругу.

Если что то не понятно пишите в асю 201435240 или скайп netvisor_istra

P.S. Оплата строго Яндекс деньги.

15 лет назад
adversystem
Александр 
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serega115
Сергей 
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serega115
Сергей 
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