Необходимо немного переделать слайдер. Сам слайдер в аттаче, необходимо что бы 4 квадратика постоянно прокручивались по кругу и в лево и вправо, не заходя за границы, оставаясь всегда видимыми. Увеличиваться должен второй квадратик слева, тоесть при прокрутки всегда увеличиватеся второй квадратик слева. Так же надо подумать и сделать возможность добавления новых квадратиков. Но они уже будут вне зоны просмотра, но прокручиваться тоже должны так же по кругу.

Если что то не понятно пишите в асю 201435240 или скайп netvisor_istra

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