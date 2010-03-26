Необходимо сделать Flash вьювер для картинки.

По порядку:

Есть джипег со схемой помещения (вид сверху). Джипег заведомо бОльших размеров, чем флешовый ролик и потому нужно сделать возможность его скролла при просмотре. Скролл в двух измерениях без необходимости клик+драга. Т.е ведём курсор влево - картинка едет вправо, курсор вверх - картинка вниз, и т.д. Движение плавное, ускоряется по мере приближения курсора к краю. Нужно соблюсти границы джипега, а в середине оставить область без реакции на движение курсора. Зум и скролбары не нужны.

Изначально весь джипег затемнён на 50%. Когда курсор оказывается над какой-нить комнатой - затемнение над ней плавно исчезает, и в нужных местах комнаты появляются анимированные кнопочки. По клику на такой кнопке - в окошке внутри главного окна flash ролика показываем другой джипег. Для него нужен только горизонтальный скролл и закрытие по клику.Когда курсор уходит с комнаты - та плавненько затемняется, а кнопки исчезают.

Ну и прелоадер нужен к этому всему.

На входе даю .fla с джипегом помещения, нарисованными, анимированными, расставленными в нужных местах кнопками и готовой разметкой комнат, а так же джипеги для демонстрации по клику на кнопках. Всего будет 15 таких кнопок.

С вас на выходе: swf + соус.

Интересуют цены и сроки. Спасибо.