Сделать Flash вьювер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок199 просмотров

Необходимо сделать Flash вьювер для картинки.

По порядку:

Есть джипег со схемой помещения (вид сверху). Джипег заведомо бОльших размеров, чем флешовый ролик и потому нужно сделать возможность его скролла при просмотре. Скролл в двух измерениях без необходимости клик+драга. Т.е ведём курсор влево - картинка едет вправо, курсор вверх - картинка вниз, и т.д. Движение плавное, ускоряется по мере приближения курсора к краю. Нужно соблюсти границы джипега, а в середине оставить область без реакции на движение курсора. Зум и скролбары не нужны.

Изначально весь джипег затемнён на 50%. Когда курсор оказывается над какой-нить комнатой - затемнение над ней плавно исчезает, и в нужных местах комнаты появляются анимированные кнопочки. По клику на такой кнопке - в окошке внутри главного окна flash ролика показываем другой джипег. Для него нужен только горизонтальный скролл и закрытие по клику.Когда курсор уходит с комнаты - та плавненько затемняется, а кнопки исчезают.

Ну и прелоадер нужен к этому всему.

На входе даю .fla с джипегом помещения, нарисованными, анимированными, расставленными в нужных местах кнопками и готовой разметкой комнат, а так же джипеги для демонстрации по клику на кнопках. Всего будет 15 таких кнопок.

С вас на выходе: swf + соус.

Интересуют цены и сроки. Спасибо.

15 лет назад
555crop
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$50
3 дня
Людмила правильно поняла ТЗ, оперативно и качественно выполнила работу. Буду обращаться и впредь.
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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