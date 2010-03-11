Написать простейшее приложение Вконтакте

Приложение должно реализовывать следующий функционал:

Приложение должно иметь одно поле для ввода текста и кнопку "отправить".

При нажатии на кнопку "отправить" на e-mail администратора приложения должны быть отосланы:

- введённый пользовалелем текст

- id пользователя, который отправил сообщение

Администратор приложение должен иметь возможность в случае необходимости изменить e-mail, на который будут приходить сообщения.

Просьба отписываться только тем, кто хотя бы единожды писал приложение для Вконтакте и такое приложение проверено и одобрено администрацией Вконтакте.

P.S. Исполнитель должен будеть установить и продемонстрировать работоспособность приложение во Вконтакте (доступ к профайлу будет предоставлен).