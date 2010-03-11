ТРЕБУЕТСЯ ДОБАВИТЬ ДВА САЙТА В САПУ. ДВИЖОК ДЛЕ.
Регулярка
Есть регулярка
сама регулярка отлично работающая
/[\d\D]*?/
но при таком варианте не пашет , то если внутри спана есть ещё спан с рандомными классами ид и чем угодно
BERLIN – A leading German think-tank says it expects the country's economy — Europe 's biggest — to contract in the first quarter because of an unusually harsh winter.
как поправить дело ?
причем во вложенном спане классы и ид могут быть и в " и без них то есть
и так
оплата за работающее решение отзыв или вебманьки )
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