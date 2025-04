Есть регулярка

сама регулярка отлично работающая

/[\d\D]*?/

но при таком варианте не пашет , то если внутри спана есть ещё спан с рандомными классами ид и чем угодно

BERLIN – A leading German think-tank says it expects the country's economy — Europe 's biggest — to contract in the first quarter because of an unusually harsh winter.

как поправить дело ?

причем во вложенном спане классы и ид могут быть и в " и без них то есть

и так

оплата за работающее решение отзыв или вебманьки )