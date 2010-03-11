Создание сайта онлайн конкурса красоты, Киев

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка90 просмотров

Требуется создать сайт "онлайн конкурс красоты", функционал и сложность аналогичные casting.benetton.com. Дизайн сайта уже имеется.

Программист должен находиться в Киеве и иметь возможность работать в офисе.

15 лет назад
ant123
Jacob Asd 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров