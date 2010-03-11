Доработка и дизайн сайта (Joomla)

Существует интеренет-магазин на Joomle v.1.5.9

www.bm.kiev.ua

Необходим человек, который имеет опыт работы с Joomla.

необходимо:

- сделать удобный дизайн сайта с учетом юзабилити

- кросс-браузерная верстка

-модифицировать сайт (сохранив БД) добавив и отдельные элементы.

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Мне нужен человек, который возьмётся сделать не "дизайн для дизайна", не "дизайн потому что красиво", а настоящий продающий удобный дизайн.

Основная аудитория сайта - люди делающие ремонт, строители. Аудитория в большинстве в интернет-технологиях неграмотная , для которой позвонить гораздо легче, чем заказать через сайт и найти кнопку КУПИТЬ.

Предпочтение исполнителям из Киева.

Сроки 3 недели..