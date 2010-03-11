Требуется написать движок для сайта-поисковика недвижимости. Основные функции: ДОБАВЛЕНИЕ объявлений и ПОИСК недвижимости по большому количеству параметров. Чтобы Вы могли прикинуть объем работы, в приложении содержатся каркасы форм поиска (16 категорий недвижимости ...
Доработка и дизайн сайта (Joomla)
Существует интеренет-магазин на Joomle v.1.5.9
Необходим человек, который имеет опыт работы с Joomla.
необходимо:
- сделать удобный дизайн сайта с учетом юзабилити
- кросс-браузерная верстка
-модифицировать сайт (сохранив БД) добавив и отдельные элементы.
* с этим товаром также покупают
Мне нужен человек, который возьмётся сделать не "дизайн для дизайна", не "дизайн потому что красиво", а настоящий продающий удобный дизайн.
Основная аудитория сайта - люди делающие ремонт, строители. Аудитория в большинстве в интернет-технологиях неграмотная , для которой позвонить гораздо легче, чем заказать через сайт и найти кнопку КУПИТЬ.
Предпочтение исполнителям из Киева.
Сроки 3 недели..
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