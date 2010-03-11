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Wordpress + PHP Маленький скриптик
Необходим скрипт, который физически перенесет все упоминаемые картинки на сервер.
Пример: на странице или в записи http://mysite.ru/raznoe/kartinki находится картинка img href=http://othersite.ru/index/pictures/фотка 2.jpg
Да, именно так, названия могут содержать русские буквы и пробелы
В результате необходимо, чтобы без изменения отображаемого содержимого на сайте под управление wordpress все картинки перетянулись под именами типа fotka-2.jpg
При этм необходимо учесть следующее:
1) Картинки должны располагаться в настраиваемой в конфигах папке, например, /wp-content/grab/
2) Названия должны быть транслитерированы - этого пожно достичь использую функцию sanitize из плагина rus-to-lat
3) при копировании картинок http://Site1.org/fotka2.jpg и http://othergoodsite.org/fotka2.jpg Они не должны сливаться то есть одна из них должна быть переименована в fotka2-1
Цель: без всякого изменения внешнего вида сайта, даже если все сайты вокруг рухнут, отображение картинок пострадать не должно.
PS: Исполнитель может оформить скрипт в виде плагина, выкладывать в любых местах и даже продавать, мы не будем против, главное чтобы работало=)
Выбранный исполнитель
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