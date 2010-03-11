Оптимизация движка Joomla + VM + ArtioSEF

Здравствуйте!

Есть интернет-магазин под управлением Joomla 1.5 + VirtueMart + ArtioSEF.

Проблема в том, что он работает медленно, даже после переезда на VPS.

Что нужно:

1. Провести аудит, выявить "узкие места" (избыточный CSS, много SQL запросов, много JS и т.д.)

2. Провести оптимизацию

От кандидатов жду:

1. Наличие опыта (с примерами) в подобных проектах

2. Наличие положительных отзывов

3. Разумную цену и сроки

4. Возможность дать гарантию на работу