Модуль для DLE 8.3 - доступ по оплате СМС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Существует модуль - vip serials 2.6.1 for dle 8.3

Но он только принемает оплату по WMZ .

Нужно переделать(доделать) оплату через СМС , через сайт - smscoin.com

Так же добавить оплату через яндекс кошелек.

Предлогайте цену.

DLE
15 лет назад
borsan
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров