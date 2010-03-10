Здравствуйте! Необходим программист который разработает тулбар под ФФ,ИЕ,Опера и подключит к нему Яндекс Директ,адсент Красивый тулбарчик, маленьких размеров.
Программинг, доработка самописной CMS, + скрипты
Проекту с самописной системой системой управления нужна доработка.
Есть новый макет дизайна сверстанный.
Нужен человек хорошо разбирающийся в web програмировании.
Который незнает ответа: "я немагу этого..." =)
Будет 2 части т.з, одно выставляю...
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