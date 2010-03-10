Конвертер txt mysql

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Закрыт9 заявок269 просмотров

Требуется написать на пхп сркипт-конвертер их файла формата тхт с разделителями в бд mysql,

а именно в бд wordpress

требуется знакомый со структурой wordpress

MySQLPHPWordPress
15 лет назад
kokodra
Иван 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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