Требуется по существующей игре http://www.gemtowerdefense.com/ сделать аналог для соцсети Вконтакте, методом реверсивоного программирования, естественно со всеми элементами свойственными играм в соцсетях. (рейтинг среди дрзуей, пригласи друзей, рейтинг среди всех пользователей, покупка игровой валюты за ...
Конвертер txt mysql
Требуется написать на пхп сркипт-конвертер их файла формата тхт с разделителями в бд mysql,
а именно в бд wordpress
требуется знакомый со структурой wordpress
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