Необходимо разработать интернет-магазин по продаже ключей к играм (программная часть). Есть готовый дизайн сайта. Необходимо: - установить дизайн на cms. - настроить cms. - дописать, при необходимости, модули. ...
Доработка самописного движка
Нужно провести ряд технический рекострукций. Сайт на самописном движке.
Пожалуйста, если не сложно пишите стоимость каждого функционала поотдельности.
1) Каждую страницу статьи можно редактировать визуальным редактором, комментировать, перелинковывать подобные статьи
2) Создать мост IPB-noneme CMS для пользователей и сообщений с форума.
3) Кабинет пользователя с возможностью оформлять туры, заказы, вопросы.
4) Каждый материал, отзыв должен иметь географическую привязку, т.е. Страна----- область регион ---город
5) Ведение блогов пользоватлелями
6) Вывод и ввод информации дожен быть как на
7) Фильтр новостей, статей по дате, стране, отелю.
8) Создать карту сайта для всех страниц ( туры , новости и все другие)
9) Добавить кнопку обсудить на форуме.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $15
Доброго времени суток. Необходимо доделать модуль фильтров товаров для Интернет-магазина на движке OSCommerce. Сам движок сильно переделан, нужно уметь разбираться в чужом коде. Хостинг и все доступы - предоставляем по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать игру на подобие супер-марио на флеше. Примерно 5 уровней. Прорисовка фона и главного героя. Желательно пример ваших работ. Интересует сроки ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Флеш прокрутка задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Флеш задание сделать задание в приложениеВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый день, нужна реализация фильтра для сайта kiddi.com.ua такого плана как тут mamy.com.ua/catalog/avtokresla т.е. чтобы можно было сортировать по производителю. А если мы заходим на страницу бренда ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $200
1. Картотека 2. Сделки – вести сделку, вести операции по сделке, приход расход денег, сделка оформляется на определенного человека по картотеке. 3. Закрытие сделки – Рассчитать прибыль по сделке (приход минус расход). ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть готовый сверстанный дизайн. Сайт - интернет-магазин с небольшим количеством товаров. Необходимо: 1) предложить CMS для сайта (кроме Joomla) 2) установить дизайн на CMS 3) дописать/доработать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист проживающий в г. Запорожье для выполнения данной работы. Оставляйте заявки, условия при перепискеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо разработать контролы для сайта интернет магазина (ASP.Net). Подробности в приложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад