Доработка самописного движка

Нужно провести ряд технический рекострукций. Сайт на самописном движке.

Пожалуйста, если не сложно пишите стоимость каждого функционала поотдельности.

1) Каждую страницу статьи можно редактировать визуальным редактором, комментировать, перелинковывать подобные статьи

2) Создать мост IPB-noneme CMS для пользователей и сообщений с форума.

3) Кабинет пользователя с возможностью оформлять туры, заказы, вопросы.

4) Каждый материал, отзыв должен иметь географическую привязку, т.е. Страна----- область регион ---город

5) Ведение блогов пользоватлелями

6) Вывод и ввод информации дожен быть как на

7) Фильтр новостей, статей по дате, стране, отелю.

8) Создать карту сайта для всех страниц ( туры , новости и все другие)

9) Добавить кнопку обсудить на форуме.