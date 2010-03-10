Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок174 просмотра

Есть готовый сверстанный дизайн.

Сайт - интернет-магазин с небольшим количеством товаров.

Необходимо:

1) предложить CMS для сайта (кроме Joomla)

2) установить дизайн на CMS

3) дописать/доработать модули согласно требований (см. вложение)

Ознакомьтесь, пожалуйста, предварительно с вложением.

Напишите, пожалуйста, стоимость и срок разработки.

Оплата - СБР.

Joomla
15 лет назад
kimsey-sa
Терзинов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров