Мульти загрузка по фтп

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Завершен7 заявок182 просмотра

Нужен скрипт мультиаплоада на фтп

есть папка с файлами

и список аккаунтов в виде:

логин:пароль@ftp-host

было бы отлично если б скрипт проставлял права на определенные папки и файлы

15 лет назад
e2
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

BortMechanik
Павел 
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро и качественно, рекомендую десктопное приложение намного лучше чем серверные скрипты

Заявки фрилансеров

BortMechanik
Павел 
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад