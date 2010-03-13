Как дополнение к основному сайту мне нужно будет вмонтировать к себе Форум (на отдельном поддомене, возможно с использованием отдельной БД). Стандартные скрипты типа phBB не устраивают по причине плохой безопасности и легкой пробиваемости спамом. ...
Мульти загрузка по фтп
Нужен скрипт мультиаплоада на фтп
есть папка с файлами
и список аккаунтов в виде:
логин:пароль@ftp-host
было бы отлично если б скрипт проставлял права на определенные папки и файлы
Выбранный исполнитель
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