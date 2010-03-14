Как дополнение к основному сайту мне нужно будет вмонтировать к себе Форум (на отдельном поддомене, возможно с использованием отдельной БД). Стандартные скрипты типа phBB не устраивают по причине плохой безопасности и легкой пробиваемости спамом. ...
Блок рассылки для DLE 8xx
Здраствуйте уважаемые,
Нужно сделать блок рассылки для DLE 8 и выше.
Принцип работы: Форма для ввода email и кнопка потверждения, после введения адреса и нажатия на кнопку, пользователь попадает в определенную группу. Одно из главных чтобы не сохранялся кукис, так как DLE будет воспринимать того кто ввел адрес как вошедшего в систему, этого нельзя допустить.
Требования:
- Проверка правильности email адреса (пример в форме feedback)
- Не должен сохранятся кукис
- В админке поставить выбор в какую группу должен попасть юзер.
Предложения только здесь. Заинтересован в продолжительном сотруничестве в плане работ на DLE. После будет работа над модулем регистрации после которой идет оплата по PayPal.
С уважением
Эльман
Выбранный исполнитель
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