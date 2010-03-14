Блок рассылки для DLE 8xx

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка134 просмотра

Здраствуйте уважаемые,

Нужно сделать блок рассылки для DLE 8 и выше.

Принцип работы: Форма для ввода email и кнопка потверждения, после введения адреса и нажатия на кнопку, пользователь попадает в определенную группу. Одно из главных чтобы не сохранялся кукис, так как DLE будет воспринимать того кто ввел адрес как вошедшего в систему, этого нельзя допустить.

Требования:

- Проверка правильности email адреса (пример в форме feedback)

- Не должен сохранятся кукис

- В админке поставить выбор в какую группу должен попасть юзер.

Предложения только здесь. Заинтересован в продолжительном сотруничестве в плане работ на DLE. После будет работа над модулем регистрации после которой идет оплата по PayPal.

С уважением

Эльман

DLE
15 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Специалист своего дела! Работа была выполнена качественно и в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую! 10+
Отличный заказчик. Четко поставленная цель, мгновенная оплата. Кроме того, Эльман очень приятный в общении человек. Желаю удачи! 10 из 10

Заявки фрилансеров

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад