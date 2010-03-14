Блок рассылки для DLE 8xx

Здраствуйте уважаемые,

Нужно сделать блок рассылки для DLE 8 и выше.

Принцип работы: Форма для ввода email и кнопка потверждения, после введения адреса и нажатия на кнопку, пользователь попадает в определенную группу. Одно из главных чтобы не сохранялся кукис, так как DLE будет воспринимать того кто ввел адрес как вошедшего в систему, этого нельзя допустить.

Требования:

- Проверка правильности email адреса (пример в форме feedback)

- Не должен сохранятся кукис

- В админке поставить выбор в какую группу должен попасть юзер.

Предложения только здесь. Заинтересован в продолжительном сотруничестве в плане работ на DLE. После будет работа над модулем регистрации после которой идет оплата по PayPal.

С уважением

Эльман