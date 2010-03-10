Здравствуйте, Необходим сайт-визитка с каталогом товаров. В приложении ТЗ + макеты в плохом качестве. PSD будут предоставлены выбранному исполнителю. Сроки не горят. Примерно месяц-полтора в распоряжении есть. ТЗ ...
Разработка многопользовательской онлайн-игры
Иностранной компании для участия в проекте по разработке многопользовательской онлайн-игры требуется флэш-программист. Вы будете отвечать за клиентскую часть игры. Дизайн делает дизайнер. Вы должны уверенно владеть технологиями разработки подобного приложения на AS. Также нужен уверенный технический английский, хотя бы письменный.
Работать нужно в течение ориентировочно шести месяцев. После этого в случае успешного развития проекта возможно продление контракта. В указанный период нужно работать только над этим проектом, каждый будний день по 8 часов, начинать между 10 и 12 часами московского времени. Предпочтительно работать в офисе компании в Санкт-Петербурге или в Киеве, но рассматривается и вариант удалённой работы при условии чёткого соблюдения указанных требований и постоянной доступности на скайпе в рбочее время.
Обращаться в скайп Mokrets (в режиме чата) или по почте yuridaxx.com
Любые вопросы можно обсудить на скайпе или по почте.
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