Разработка многопользовательской онлайн-игры

Иностранной компании для участия в проекте по разработке многопользовательской онлайн-игры требуется флэш-программист. Вы будете отвечать за клиентскую часть игры. Дизайн делает дизайнер. Вы должны уверенно владеть технологиями разработки подобного приложения на AS. Также нужен уверенный технический английский, хотя бы письменный.

Работать нужно в течение ориентировочно шести месяцев. После этого в случае успешного развития проекта возможно продление контракта. В указанный период нужно работать только над этим проектом, каждый будний день по 8 часов, начинать между 10 и 12 часами московского времени. Предпочтительно работать в офисе компании в Санкт-Петербурге или в Киеве, но рассматривается и вариант удалённой работы при условии чёткого соблюдения указанных требований и постоянной доступности на скайпе в рбочее время.

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