Подкорректировать самописный движок на php

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок216 просмотров

Здравствуйте!

Нужен человек, который сможет подправить 2 маленьких момента в самописной админке на php. Искать ничего не нужно, я покажу нужный файл и нужный кусок кода, вам лишь нужно будет внести правку. Суть правки: сейчас товары выводятся в div-блоках по 2 товара в строке. А нужно их вывести в виде таблицы с 3 колонками, т.е. немного переделать конструкцию, добавить цикл (или как там это правильно называется).

Работы минут на 10, поэтому бюджет - 5-10 вмз, не больше)

Сразу оставляйте асю...

PHP
15 лет назад
Abrams
Герман 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Доволен сотрудничеством! Обсудили все по аське, не успел я выбрать Константина исполнителем, как он уже прислал мне исправленный файл - все было сделано с первого раза и за 30 секунд. Рекомендую этого исполнителя для сложных и интересных проектов :)
Хороший заказчик: человеческое отношение, без лишнего формализма :)

Заявки фрилансеров

glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
15 лет назад