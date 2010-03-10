Rateyou.ru для удешевления, можно использовать готовые движки, которые работают аналогично. Но нужен 1:1 такой же функционал. Указывайте цену за подобный сайт, а не ОТ... и срок.
Подкорректировать самописный движок на php
Здравствуйте!
Нужен человек, который сможет подправить 2 маленьких момента в самописной админке на php. Искать ничего не нужно, я покажу нужный файл и нужный кусок кода, вам лишь нужно будет внести правку. Суть правки: сейчас товары выводятся в div-блоках по 2 товара в строке. А нужно их вывести в виде таблицы с 3 колонками, т.е. немного переделать конструкцию, добавить цикл (или как там это правильно называется).
Работы минут на 10, поэтому бюджет - 5-10 вмз, не больше)
Сразу оставляйте асю...
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