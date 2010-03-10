Подкорректировать самописный движок на php

Здравствуйте!

Нужен человек, который сможет подправить 2 маленьких момента в самописной админке на php. Искать ничего не нужно, я покажу нужный файл и нужный кусок кода, вам лишь нужно будет внести правку. Суть правки: сейчас товары выводятся в div-блоках по 2 товара в строке. А нужно их вывести в виде таблицы с 3 колонками, т.е. немного переделать конструкцию, добавить цикл (или как там это правильно называется).

Работы минут на 10, поэтому бюджет - 5-10 вмз, не больше)

Сразу оставляйте асю...