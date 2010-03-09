Написать текстовый бот для скайпа со следующими функциями: - брать из таблицы или списка значение переменной (в таблице переменные заданы в 2 колонки: в именительном и родительном падеже) - подставлять значение ...
Разработать сайт Игровой хостинг.Пример forteam.ru
Требуется разработать панель управления на основе ДЛЕ.
Имелся программист. Работал. Кинул и убежал с половиной денег. Имеется часть доработки.
Сайт написан на половину. Без внутреней панели управления.
Всё для линукс. Платформа Centos 5.4.
Вёрстка есть. Не сделана панель управления, и привязка к серверной машине(локации).
Хостинг игровой для игры Counter Strike 1.6.
Описание ТЗ есть. Сроки - середина апреля.
Срочно требует программист.
Имеются в дальнейшем работа на постоянной з.п.
Бюджет на текущий момент в связи с сильными тратами 500$
Оплата по факту сдачи.
Заявки фрилансеров
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