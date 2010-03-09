Отредактировать шаблоны Smarty

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Отредактировать шаблоны на основе шаблонизатора Smarty.

желателен опыт civi CRM

знание php, желательно drupal.

пишите лучше в скайп Artemy_Gorbunov

DrupalPHP
15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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