Написать текстовый бот для скайпа со следующими функциями: - брать из таблицы или списка значение переменной (в таблице переменные заданы в 2 колонки: в именительном и родительном падеже) - подставлять значение ...
Компонент ссылок для Joomla 1.5
Нужно сделать компонент ссылок для Joomla 1.5. Есть некий каталог Vetton Links Directory из которого собственно и надо сделать компонент (что-то похожее в joomla com_toplinks), иначе говоря, чтобы компонент выполнял все функции каталога.
Возможности скрипта обмена ссылками:
Автоматическое добавление сайтов
Проверка обратной ссылки в момент добавления (вкл/выкл)
Проверка обратной ссылки после (вкл/выкл)
Создание поддиректорий
Разбиение ссылок на страницы
Показывает тИЦ, PR, наличие в Яндэкс.Каталоге ссылок в каталоге, кол-во внешних ссылок на странице с обраткой
Сортировка сайтов по тИЦ, PR, дате добавления, случайная
Уведомление об обмене на е-майл
Запрет двойного добавления в каталог
Возможность перекрестного обмена
Запрет на добавление сайтов у которых в robots.txt стоит запрет индэксирования вашей ссылки (вкл/выкл)
Запрет на добавление сайтов, которые с помощью mata тегов или тега поставили запрет на индэксацию вашей ссылки (вкл/выкл)
Создает отдельную оптимизированную страницу для каждой ссылки (вкл/выкл)
Статические страницы
Автоматическая отправка письма если 3 раза подряд не найдена обратная ссылка (вкл/выкл)
Автоматическое отключение ссылки если 6 раз подряд не найдена обратная ссылка (вкл/выкл)
Показывает какими текстами ссылаются на ваш сайты
Модерация сайтов
Админ страница:
Добавление, редактирование, удаление сайтов
Поиск сайтов через админ страницу
Отправка писем вебмастерам через админ страницу
Статистика
Показывает сайты, которые убрали ваши ссылки после обмена
Показывает сайты, которых больше нет, но ссылки на них стоят в каталоге.
Создает базу из каталога в форматах (txt, xls, html, xml)
Можно запрещать добавление любых сайтов ( например: .narod.ru)
Можно запрещать добавление сайтов у которых маленький тИЦ
Настройка возможностей каталога
Настройка шаблонов отправляемых писем
HTML ссылки для админа
Показывает сайты с которыми вы еще не менялись ссылками (полуавтоматическая система обмена между сайтами, на которых стоит vetton links directory 3)
Сообщение от автора: Надоели сайты ссылающиеся таким образом "?host=vetton.ru"? Теперь это не проблема. Идем в статистику -> смотрим кто ссылается на вас доменом -> баним (Перед баном не забудьте заглянуть на страницу и убедиться что вас действительно обманывают)
Также появилась возможнось запрета добавления если на странице с обраткой слишком много внешних ссылок. Исправлены некоторые ошибки, сделаны новые
По поводу цены можете писать свою примерную и срок реализации такого компонента для Joomla 1.5.
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