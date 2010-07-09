Нужно скрипт приема кореспонденции

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок243 просмотра

Есть сайт, по которому надо написать парсер и данные загонять в БД и выводить на другом сайте. Сайт источник напишу в личку.

15 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
15 лет назад
$499
13 дней
Программу получил, все работает отлично. Спасибо
Могу только присоединиться к предыдущим отзывам. Иван действительно вдумчив, безукоризненно вежлив. Тщательно продумывает свои проекты, поэтому шары не будет. Но зато будет полное выполнение обязательств и совершенно конструктивный диалог. Всячески рекомендую.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
15 лет назад

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