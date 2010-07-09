Написать текстовый бот для скайпа со следующими функциями: - брать из таблицы или списка значение переменной (в таблице переменные заданы в 2 колонки: в именительном и родительном падеже) - подставлять значение ...
Нужно скрипт приема кореспонденции
Есть сайт, по которому надо написать парсер и данные загонять в БД и выводить на другом сайте. Сайт источник напишу в личку.
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