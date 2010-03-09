Доработка магазина на Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок163 просмотра

Есть магазин на Webasyst Shop-Script с некоторыми модификациями. Нужно создать несколько новых функций и мелких правок, включая изменения верстки.

От исполнителя требуется знание данного движка и опыт работы с ним, а также умение верстать хотя бы на среднем уровне.

Работы максимум на 2-3 дня, тестовую площадку предоставлю. По оплате договоримся.

Не оставляйте предложение, если у вас нет в портфолио подобных работ.

Webasyst
15 лет назад
Sattt
--- Satori 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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