Доработка магазина на Shop-Script

Есть магазин на Webasyst Shop-Script с некоторыми модификациями. Нужно создать несколько новых функций и мелких правок, включая изменения верстки.

От исполнителя требуется знание данного движка и опыт работы с ним, а также умение верстать хотя бы на среднем уровне.

Работы максимум на 2-3 дня, тестовую площадку предоставлю. По оплате договоримся.

Не оставляйте предложение, если у вас нет в портфолио подобных работ.