Простенькая flash игра

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Необходимо создать простую flash игру с эротическим уклоном. В игре должны присутствовать яркие цвета. Игра будет размещаться на сайте рекламирующем таблетки наподобие виагры

15 лет назад
lovex
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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