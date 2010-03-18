Генератор слов на перле

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Завершен2 заявки178 просмотров

Нужен скрип, который по заданному в переменной $N_OF_WORDS параметру выводил бы слова рандомно из словаря через пробел. нужен еще полный словарь английского языка (помоему в перле есть такие)

Если переменная $COMMA_PEROID поставлена на значение defined, то надо чтобы переодчесски разв 3-5 слов была вставлена либо точка либо запятая.

15 лет назад
xtrasns
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waw
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waw
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11 лет назад
24 отзыва(-1)
15 лет назад