Изменить вывод вертикального меню на Joomla 1,5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Необходимо изменить вывод вертикального меню, на такое http://www.onondagacamp.com ,

сейчас меню выглядит так http://summer.dec-camp.com/

Joomla
15 лет назад
mats
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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