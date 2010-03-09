Нужна возможность внести изменения на сайт. Начиная от замены логотипа, возможно, больше. Исходники есть, они весят 4 Гб, на диске, поэтому исполнитель нужен из Москвы. Пишите в скайп - ...
Перевод готового сайта с одного движка на другой
Требуется перевод один-в-один готового сайта moleskinerussia.ru работающий под управлением самописного движка на движок типа Joomla, с каталогом товаров.
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