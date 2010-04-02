Возникла проблема с ЧПУ. Сейчас есть хиты на главной - у них адрес Главная/товар. Есть страницы категории - у них адрес Главная/категория/товар. Есть страницы подкатегории - у них адрес Главная/Категория/Подкатегоря/Товар. Получается что одна и та ...
Сверстать шаблоны для WP и посадить на движок
Обновляю старый Вебсайт. Есть 2 шаблона, свёрстанные в HTML ( Русская и английская версии сайта ). Необходимо их сверстать для WP и установить на движок (движки ) ( WordPress). Установить нужные мне плагины. Сделать 301 редирект со старого сайта на новый ( разделы ). Подробности будут в ТЗ. Желательно спец по WP.
P.S. Фрилансерам, находящимся в сервисе до 1 месяца или без отзывов, просьба не беспокоить.
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