Сверстать шаблоны для WP и посадить на движок

Обновляю старый Вебсайт. Есть 2 шаблона, свёрстанные в HTML ( Русская и английская версии сайта ). Необходимо их сверстать для WP и установить на движок (движки ) ( WordPress). Установить нужные мне плагины. Сделать 301 редирект со старого сайта на новый ( разделы ). Подробности будут в ТЗ. Желательно спец по WP.

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