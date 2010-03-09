Требуеться специалист который работает в Silverlight 4 нужно сделать формы и таблици а так же кто владеет языком C# только в украине киевне какой предоплаты поймите правельно
Натянуть дизайн на DLE.
Требуется натяжка дизайна на дле.
Дизайн уже сверстан.
Для связи аська: 3семь77один77
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