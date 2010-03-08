Необходимо разработать "флеш шутер"

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Закрыт9 заявок193 просмотра

Необходима флэш игра, в виде шутера - на экране летают чемоданчики денег, в них нужно стрелять, при попадании они взрываются и на счет зачисляется например 100 баллов(долларов)... и так до миллиона

15 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

wurok
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$60
2 дня

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wurok
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад