Доработка скрипта php + mysql

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Необходима небольшая доработка скрипта (база данных спортсменов с разграничением доступа и уведомлениями по е-майл) типа добавление полей, небольшое изменение существующих и т.д.

Работа разовая, но рассчитываю на постоянное сотрудничество по данному проекту (имею в виду, что в дальнейшем возможно появление дополнительной функциональности).

Проект некоммерческий, поэтому нужен программист с адекватными требованиями к оплате.

MySQLPHP
15 лет назад
dubok2004
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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