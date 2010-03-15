Приватно дла kirilev

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Сверстать макет сайта, запрограммировать.

бюджет 150 у.е.

срок 5 дней

15 лет назад
rdadabaev
Равшан 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$150
5 дней
Еще раз очень доволен сотрудничеством... Все сделано быстро, аккуратно и с необычайной легкостью. Спасибо.
В очередной раз всё прошло успешно. Оплата как и договаривались. Сотрудничество без проблем :).

Заявки фрилансеров

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад