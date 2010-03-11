Настройка кодировки в joomla 1.0.15 LE

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Завершен2 заявки144 просмотра

Требуется настроить кодировку в joomla 1.0.15 LE

изначально стояла версия 1.0.12 Stable, я сменил на 1.0.15 LE, и тут возникли проблемы с кодировкой, вместо слов - знаки ?????

Joomla
15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

flomop
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Работа сделана качественно и в срок. Кроме того получены рназъяснения обо всем сделаном, а так же анализ причин ошибок с кодировкой. Все отлично!

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flomop
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад