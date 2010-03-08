Парсер новостей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок171 просмотр

Необходимо написать скрипт-парсер новостей.

В дальнейшем планируется запускать данный скрипт ежедневно для выдергивания и дальнейшего импорта новостей в БД.

Все подробности в личке.

15 лет назад
elaptev
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Спасибо за парсер. Все сделано быстро, качественно и понятно.
Заказчик отличный!

Заявки фрилансеров

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад