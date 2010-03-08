Необходим один специалист для создания серверной части для визуального редактора на .Net (Веб-приложение) Детальное техническое задание будет прислано после предварительного обсуждения кандидата. Условия: 1) работа только по Договору (будет прислан ...
Парсер новостей
Необходимо написать скрипт-парсер новостей.
В дальнейшем планируется запускать данный скрипт ежедневно для выдергивания и дальнейшего импорта новостей в БД.
Все подробности в личке.
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