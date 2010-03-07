Переделаль тему сайта gazelin.ru Внешее исполнение остается таким же Просто сделан по пионерски коряво, а надо сделать нормальную тему
Необходимо разработать веб-приложение на .Net
Необходим один специалист для создания серверной части для визуального редактора на .Net (Веб-приложение)
Детальное техническое задание будет прислано после предварительного обсуждения кандидата.
Условия:
1) работа только по Договору (будет прислан для ознакомления по требованию);
Просьба веб-студии и команды программистов не беспокоить!
Рассматриваются кандидаты, которые находятся только на Украине.
Обращаем ваше внимание на тот факт, что мы не вступаем в переписку и отвечаем на письма только в случае заинтересованности.
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