Необходимо разработать веб-приложение на .Net

Необходим один специалист для создания серверной части для визуального редактора на .Net (Веб-приложение)

Детальное техническое задание будет прислано после предварительного обсуждения кандидата.

Условия:

1) работа только по Договору (будет прислан для ознакомления по требованию);

Просьба веб-студии и команды программистов не беспокоить!

Рассматриваются кандидаты, которые находятся только на Украине.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что мы не вступаем в переписку и отвечаем на письма только в случае заинтересованности.