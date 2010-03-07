Необходимо разработать веб-приложение на .Net

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки385 просмотров

Необходим один специалист для создания серверной части для визуального редактора на .Net (Веб-приложение)

Детальное техническое задание будет прислано после предварительного обсуждения кандидата.

Условия:

1) работа только по Договору (будет прислан для ознакомления по требованию);

Просьба веб-студии и команды программистов не беспокоить!

Рассматриваются кандидаты, которые находятся только на Украине.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что мы не вступаем в переписку и отвечаем на письма только в случае заинтересованности.

15 лет назад
Hackboy
Вадим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)

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