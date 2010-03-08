Поддержка существующего проекта

Проект под названием "викторина" существует несколько лет. Программист написавший его сменил профиль и более проект не поддерживает. Нужен специалист знающий php+mysql для поддержки и развития проекта.

Викторина здесь: http://autodevice.ru/quiz/, там же найдете описание проекта в "правилах викторины".

Занятость - периодическая, по мере дальнейшего развития проекта, не разовая. На данный момент необходимо сделать 2 правки.