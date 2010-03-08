Поддержка существующего проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Проект под названием "викторина" существует несколько лет. Программист написавший его сменил профиль и более проект не поддерживает. Нужен специалист знающий php+mysql для поддержки и развития проекта.

Викторина здесь: http://autodevice.ru/quiz/, там же найдете описание проекта в "правилах викторины".

Занятость - периодическая, по мере дальнейшего развития проекта, не разовая. На данный момент необходимо сделать 2 правки.

MySQLPHP
15 лет назад
robbin
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$1
1 день
Несмотря на специфичность скрипта, Евгений проявил завидное терпение и разобрался в чужом коде, чего многие программисты не делают в принципе. Рекомендую.
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад