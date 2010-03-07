Сделать аналог myplans dot ru - база проектов коттеджей. Спроектировать и создать БД с админкой (добавление/редактирование проектов, экспорт/импорт), + форма заказа. Раздел интегрировать в существующий сайт.
Поправить сбои на JOOMLA
Здравствуйте
1. После перехода на новый хостинг в некоторых меню JOOMLA сбита кодировка - прилагаю скриншот http://my.jetscreenshot.com/1978/20100307-xddt-110kb.jpg
как увидеть - все меню-главное меню - кнопка создать-метериалы -список материалов в архиве
странно то,что только в некоторых меню эта проблема -не везде .Возможно конфликт кодировки в хостинге и в файлах -не совпадает -нужно разобраться
2. проблема работы сайта в браузере орера (у меня 10,10) пробивается логотип с другого сайта,который в альясе с этим - http://my.jetscreenshot.com/1978/20100307-msi7-87kb.jpg
также,наблюдается сбой в работе меню в браузере Опера
заходим через оперу на сайт http://zakaztovarov.net/ ,смотрим скриншот - в некоторые подменю вход не представляется возможным http://my.jetscreenshot.com/1978/20100307-us0e-101kb.jpg
требования к кандидату -
1. Не менее полугода на веблансе
2. не менее 10 отзывов
3. Не менее 25 лет возраст
4. Возможность постоянной связи -скайп,аська,телефон
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