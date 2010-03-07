Поправить сбои на JOOMLA

Здравствуйте

1. После перехода на новый хостинг в некоторых меню JOOMLA сбита кодировка - прилагаю скриншот http://my.jetscreenshot.com/1978/20100307-xddt-110kb.jpg

как увидеть - все меню-главное меню - кнопка создать-метериалы -список материалов в архиве

странно то,что только в некоторых меню эта проблема -не везде .Возможно конфликт кодировки в хостинге и в файлах -не совпадает -нужно разобраться

2. проблема работы сайта в браузере орера (у меня 10,10) пробивается логотип с другого сайта,который в альясе с этим - http://my.jetscreenshot.com/1978/20100307-msi7-87kb.jpg

также,наблюдается сбой в работе меню в браузере Опера

заходим через оперу на сайт http://zakaztovarov.net/ ,смотрим скриншот - в некоторые подменю вход не представляется возможным http://my.jetscreenshot.com/1978/20100307-us0e-101kb.jpg

требования к кандидату -

1. Не менее полугода на веблансе

2. не менее 10 отзывов

3. Не менее 25 лет возраст

4. Возможность постоянной связи -скайп,аська,телефон