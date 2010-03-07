Сайт под ключ!

Добрый день!

Дизайн и верстка имеются!

вот что мне надо:

Нужна админка для сайта на php (под unix хостинг)

Шаблоны (html) будут предоставлены.

Требования:

- Возможность изменения структуры сайта (создание, редактирование и удаление разделов).

- Возможность редактирования контента страниц (текста, картинок, таблиц и т.д.). При редактировании желательно иметь встроенный визуальный редактор.

- Возможность управления «Спецпредложениями» (блок состоящий из Заголовка, Описания в виде ссылки на страницу раздела или на страницу с более подробным описанием Спецакции)

- Запрограммировать форму Задать вопрос. Данные с формы на указанный емайл

- Возможность управления из админки «Списком магазинов».

Суть в том, что имеется категории товаров, которые также из админки можно добавлять, редактировать или удалять.

Категории товаров такие:

- Бытовая техника

- Аудио и видеотехника

- Компьютеры и оргтехника

и т.д.

К каждой категории можно прикрепить интернет-магазин. Т.е. например выбираем категорию "Бытовая техника" и добавляем к ней интернет-магазин, например Эльдорадо. Магазинов может быть несколько у одной категории.

При добавлении интернет-магазина мы добавляем:

- загружаем логотипчик интернет-магазина

- поле: Название интернет-магазина (в виде ссылки на сайта)

- текстареа: Описание небольшое (до 400 символов)

- поле: Адрес: сюда вставляем линк на конкретный раздел категории в этом магазине, т.е. просто поле для ввода ссылки

Желательно, чтобы в админке была сделана такая фишка – при загрузке

логотипа интернет-магазина была возможность по визуальной области обрезать картинку (т.к. не все умеют пользоваться фотошопом например.)

Собственно все.

Указывайте сроки и стоимость без этого предложения не рассматриваются.