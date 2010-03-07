Есть сайт http://www.marimedia.ru/, нужен подобный поиск, так же нужно предусмотреть в зависимости от раздела показывать или поиск по товарам, по разделу, по компаниям. Внешний вид поиска должен быть не хуже. Помимо прочего нужна сортировка по ...
Сайт под ключ!
Добрый день!
Дизайн и верстка имеются!
вот что мне надо:
Нужна админка для сайта на php (под unix хостинг)
Шаблоны (html) будут предоставлены.
Требования:
- Возможность изменения структуры сайта (создание, редактирование и удаление разделов).
- Возможность редактирования контента страниц (текста, картинок, таблиц и т.д.). При редактировании желательно иметь встроенный визуальный редактор.
- Возможность управления «Спецпредложениями» (блок состоящий из Заголовка, Описания в виде ссылки на страницу раздела или на страницу с более подробным описанием Спецакции)
- Запрограммировать форму Задать вопрос. Данные с формы на указанный емайл
- Возможность управления из админки «Списком магазинов».
Суть в том, что имеется категории товаров, которые также из админки можно добавлять, редактировать или удалять.
Категории товаров такие:
- Бытовая техника
- Аудио и видеотехника
- Компьютеры и оргтехника
и т.д.
К каждой категории можно прикрепить интернет-магазин. Т.е. например выбираем категорию "Бытовая техника" и добавляем к ней интернет-магазин, например Эльдорадо. Магазинов может быть несколько у одной категории.
При добавлении интернет-магазина мы добавляем:
- загружаем логотипчик интернет-магазина
- поле: Название интернет-магазина (в виде ссылки на сайта)
- текстареа: Описание небольшое (до 400 символов)
- поле: Адрес: сюда вставляем линк на конкретный раздел категории в этом магазине, т.е. просто поле для ввода ссылки
Желательно, чтобы в админке была сделана такая фишка – при загрузке
логотипа интернет-магазина была возможность по визуальной области обрезать картинку (т.к. не все умеют пользоваться фотошопом например.)
Собственно все.
Указывайте сроки и стоимость без этого предложения не рассматриваются.
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