1С Битрикс + sape

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки121 просмотр

Задача, подключить 2 сайта СМС которых 1С Битрикс к sape ))

Доступа в админку нету.

Робота через фтп.

Или ssh )))

15 лет назад
Redaktor
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$1
1 день
Быстро и качественно справился с по ставленой задачей.
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад