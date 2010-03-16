Требуется загрузчик фотографий на Flash

Добрый день!

Необходимо для сайта написать загрузчик фотографий на Flash.

Основные задачи:

1. Проверка типа, размера (в Кб, и по ширине) изображения.

2. Превью выбранной для загрузки картинки.

3. Поворот изображения/его уменьшение до установленных размеров (если возможно).

4. Максимум 5 картинок для загрузки.

5. Все настройки можно устанавливать в конфигурации.

Логика работы загрузчика:

Загрузчик предполагается использовать на странице с формой для текста. Поэтому хотелось бы сделать так, что когда пользователь выбрал фотографии, они прошли обработку и проверку во Flash (на стороне клиента), далее пользователь нажимает кнопку "Отправить", и начинается отправка картинок, и введенных в текстовые поля данных на сервер. Т.е. это похоже на то, когда на странице есть обычные поля формы, и 5 полей для выбора файла, и кнопка "Отправить". Здесь же, эти 5 полей для загрузки я бы хотел сделать на Flash, чтобы осуществлять проверку, и работу с фотографией на клиенте.

Буду рад услышать ваши вопросы, и предложения. Спасибо!