Есть сайт http://www.marimedia.ru/, нужен подобный поиск, так же нужно предусмотреть в зависимости от раздела показывать или поиск по товарам, по разделу, по компаниям. Внешний вид поиска должен быть не хуже. Помимо прочего нужна сортировка по ...
Требуется загрузчик фотографий на Flash
Добрый день!
Необходимо для сайта написать загрузчик фотографий на Flash.
Основные задачи:
1. Проверка типа, размера (в Кб, и по ширине) изображения.
2. Превью выбранной для загрузки картинки.
3. Поворот изображения/его уменьшение до установленных размеров (если возможно).
4. Максимум 5 картинок для загрузки.
5. Все настройки можно устанавливать в конфигурации.
Логика работы загрузчика:
Загрузчик предполагается использовать на странице с формой для текста. Поэтому хотелось бы сделать так, что когда пользователь выбрал фотографии, они прошли обработку и проверку во Flash (на стороне клиента), далее пользователь нажимает кнопку "Отправить", и начинается отправка картинок, и введенных в текстовые поля данных на сервер. Т.е. это похоже на то, когда на странице есть обычные поля формы, и 5 полей для выбора файла, и кнопка "Отправить". Здесь же, эти 5 полей для загрузки я бы хотел сделать на Flash, чтобы осуществлять проверку, и работу с фотографией на клиенте.
Буду рад услышать ваши вопросы, и предложения. Спасибо!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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