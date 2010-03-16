Требуется загрузчик фотографий на Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Добрый день!

Необходимо для сайта написать загрузчик фотографий на Flash.

Основные задачи:

1. Проверка типа, размера (в Кб, и по ширине) изображения.

2. Превью выбранной для загрузки картинки.

3. Поворот изображения/его уменьшение до установленных размеров (если возможно).

4. Максимум 5 картинок для загрузки.

5. Все настройки можно устанавливать в конфигурации.

Логика работы загрузчика:

Загрузчик предполагается использовать на странице с формой для текста. Поэтому хотелось бы сделать так, что когда пользователь выбрал фотографии, они прошли обработку и проверку во Flash (на стороне клиента), далее пользователь нажимает кнопку "Отправить", и начинается отправка картинок, и введенных в текстовые поля данных на сервер. Т.е. это похоже на то, когда на странице есть обычные поля формы, и 5 полей для выбора файла, и кнопка "Отправить". Здесь же, эти 5 полей для загрузки я бы хотел сделать на Flash, чтобы осуществлять проверку, и работу с фотографией на клиенте.

Буду рад услышать ваши вопросы, и предложения. Спасибо!

15 лет назад
rondob
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

adresvseti
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С заказчиком работать понравилось. Задание объяснил четко. В процессе выполнения работы все проблемные ситуации решались быстро, на месте, заказчик был постоянно на связи, что обеспечивало тесное сотрудничество и своевременное решение проблем. Оплата была произведена вовремя.

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adresvseti
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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