Здравствуйте. Требуется сделать не сложный хак для cms DLE. Задача: надо сделать что-то вроде спойлера. В нужном месте должен появляться спойлер в виде рисунка, при нажатии на рисунок должно открываться новое окно (ссылка ...
PHP MySQL
Экспортируем данные из таблицы Exel в базу и генерим из них страницы.
Урлы должны иметь вид - site.ru/?parametr=znachenie (без index.php)
Желательно без Smarty.
Экспорт данных (пример таблицы в приложении)
Первая строчка это параметры (для вставки на страницу)
В остальных значения параметров
Первая колонка это урл – уникальное поле, по которому присваиваются соответствующие значения параметров.
(Если page равен nokia_6600, значения параметров задаются из строки nokia_6600.)
При последующих экспортах таблицы, значение существующих параметров обновляются, новые – добавляются. В последующих экспортах таблицы допускаются указывать не все столбцы и строки, главное указать page.
Например: загружаем таблицу с тремя столбцами: page, price и proizvoditel, и только 4 товара, значит у 4 указанных в page товаров обновляются соответствующие значения price (цена), в таблицу добавляется новый параметр proizvoditel, который задан только у этих четырех.
Создание меню категорий:
Вводим название меню, пример: Фирмы, Цвета, Цены
Задаем переменную - $menu_*** (для вставки на страницу)
Задаем столбец, по которому создаются меню – firm, color, price
Выбираем тип категории - всего два типа:
- точное значение, если выбран этот тип, категории формируются по точным значениям в заданном столбце (Nokia, черные, 10000).
- диапазон ОТ и ДО (допустимо одно из значений только ОТ или только ДО), если выбран этот тип, категории формируются по значениям, попадающим в указанный диапазон – (от LG до Motorola, от 11 до 15,5, от 10000 до 15000). По умолчанию 5 строк с полями ОТ и ДО и кнопочка добавить еще 5.
(Категориям присваивается переменная - $ kategorii, во втором случае дополнительно присваиваются переменные значениям ОТ и ДО - $ kategorii_ot и $ kategorii_do соответственно, количеству товаров в категории - $tovarov_v_kategorii)
Задаем конструкцию урлов категорий:
параметр – (firma, color, price) или любой другой (p, list и т.д.)
значение – транстлит значений из столбцов или числовой (111, 112, 113 и т.д.)
Задаем конструкцию анкоров категорий, title и h1 (три идентичных поля), варианты в каждом:
- текст + $kategorii + текст
- текст + $kategorii_ot + текст + $kategorii_do +текст
Задаем окружение ссылок, по умолчанию это теги
Создание и настройка блоков «другие товары»
Вводим название блока
Задаем переменную - $drugie_*** (для вставки на страницу)
Тип – статический или динамический (задается промежуток обновления)
Количество товаров в блоке
Метод распределения (жду предложений от разработчиков, рандом и что там еще бывает)
Шаблоны:
index.php – ну это индекс, в центр подгружаются шаблоны контентной части, в соответствии с типом
shablon_tovar.php - товары
shablon_katalog.php - категории
shablon_index.php – главная
shablon_preview.php – шаблон для коротких описаний товаров в категориях и блоках «другие товары»
В админской части три вкладки (Товары, Меню, Другие товары) с функциями управления: добавить, редактировать, удалить.
Детали в процессе
Оплата в WMR
Обязательно указывайте сроки и цену
Объективно оцените свои возможности с учетом занятости и праздников.
Выбранный исполнитель
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