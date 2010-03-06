Экспортируем данные из таблицы Exel в базу и генерим из них страницы.

Урлы должны иметь вид - site.ru/?parametr=znachenie (без index.php)

Желательно без Smarty.

Экспорт данных (пример таблицы в приложении)

Первая строчка это параметры (для вставки на страницу)

В остальных значения параметров

Первая колонка это урл – уникальное поле, по которому присваиваются соответствующие значения параметров.

(Если page равен nokia_6600, значения параметров задаются из строки nokia_6600.)

При последующих экспортах таблицы, значение существующих параметров обновляются, новые – добавляются. В последующих экспортах таблицы допускаются указывать не все столбцы и строки, главное указать page.

Например: загружаем таблицу с тремя столбцами: page, price и proizvoditel, и только 4 товара, значит у 4 указанных в page товаров обновляются соответствующие значения price (цена), в таблицу добавляется новый параметр proizvoditel, который задан только у этих четырех.

Создание меню категорий:

Вводим название меню, пример: Фирмы, Цвета, Цены

Задаем переменную - $menu_*** (для вставки на страницу)

Задаем столбец, по которому создаются меню – firm, color, price

Выбираем тип категории - всего два типа:

- точное значение, если выбран этот тип, категории формируются по точным значениям в заданном столбце (Nokia, черные, 10000).

- диапазон ОТ и ДО (допустимо одно из значений только ОТ или только ДО), если выбран этот тип, категории формируются по значениям, попадающим в указанный диапазон – (от LG до Motorola, от 11 до 15,5, от 10000 до 15000). По умолчанию 5 строк с полями ОТ и ДО и кнопочка добавить еще 5.

(Категориям присваивается переменная - $ kategorii, во втором случае дополнительно присваиваются переменные значениям ОТ и ДО - $ kategorii_ot и $ kategorii_do соответственно, количеству товаров в категории - $tovarov_v_kategorii)

Задаем конструкцию урлов категорий:

параметр – (firma, color, price) или любой другой (p, list и т.д.)

значение – транстлит значений из столбцов или числовой (111, 112, 113 и т.д.)

Задаем конструкцию анкоров категорий, title и h1 (три идентичных поля), варианты в каждом:

- текст + $kategorii + текст

- текст + $kategorii_ot + текст + $kategorii_do +текст

Задаем окружение ссылок, по умолчанию это теги

(до -

, после

Создание и настройка блоков «другие товары»

Вводим название блока

Задаем переменную - $drugie_*** (для вставки на страницу)

Тип – статический или динамический (задается промежуток обновления)

Количество товаров в блоке

Метод распределения (жду предложений от разработчиков, рандом и что там еще бывает)

Шаблоны:

index.php – ну это индекс, в центр подгружаются шаблоны контентной части, в соответствии с типом

shablon_tovar.php - товары

shablon_katalog.php - категории

shablon_index.php – главная

shablon_preview.php – шаблон для коротких описаний товаров в категориях и блоках «другие товары»

В админской части три вкладки (Товары, Меню, Другие товары) с функциями управления: добавить, редактировать, удалить.

Детали в процессе

Оплата в WMR

Обязательно указывайте сроки и цену

Объективно оцените свои возможности с учетом занятости и праздников.