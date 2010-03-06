Модуль/хак для DLE

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Здравствуйте.

Требуется сделать не сложный хак для cms DLE.

Задача: надо сделать что-то вроде спойлера. В нужном месте должен появляться спойлер в виде рисунка, при нажатии на рисунок должно открываться новое окно (ссылка должна прописываться через какой-то файл) и когда ссылка откроется - вместо рисунка спойлера, появляется скрытый текст.

Выделение нужно скрытого текста для спойлера, должно происходить через фаил fullstory.tpl. Например : [spoiler] контент который хочу спрятать [/spoiler].

Указывайте пожалуйста стоимость разработки такого хака.

Спасибо.

DLE
15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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