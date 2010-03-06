Добрый день. Есть сайт - 195.131.4.171/5-Shelves/ Тестовый лог и пас - shop003 649-998-709 Необходимо - ...
Модуль/хак для DLE
Здравствуйте.
Требуется сделать не сложный хак для cms DLE.
Задача: надо сделать что-то вроде спойлера. В нужном месте должен появляться спойлер в виде рисунка, при нажатии на рисунок должно открываться новое окно (ссылка должна прописываться через какой-то файл) и когда ссылка откроется - вместо рисунка спойлера, появляется скрытый текст.
Выделение нужно скрытого текста для спойлера, должно происходить через фаил fullstory.tpl. Например : [spoiler] контент который хочу спрятать [/spoiler].
Указывайте пожалуйста стоимость разработки такого хака.
Спасибо.
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