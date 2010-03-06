Требуется добавить в Alpha User Points пополнение счёта через WM и LiqPay. Пополнение - по подтверждению от платёжной системы. В админке - добавить ввод реквизитов и отключение\включение PayPal \ WM \LiqPay ...
Конфигурация Post Affiliate Pro 4
Нужно конфигурировать скрипт партнёрской программы. Довести до работоспособности. Скрипт уже установлен на сервер, коды отслеживания кликов добавлены на сайт. В принципе нужно только настроить работоспособность.
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